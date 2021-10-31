В центре вакцинации граждане устроили драку: эпическое видео

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине ряд регионов перешли в красную зону. Там ужесточили карантинные ограничения, однако некоторые из них не касаются привитых граждан.

Следовательно, в конце октября произошел настоящий "бум" вакцинации. Во многих городах страны фиксируют рекордные очереди на укол против коронавирусной инфекции.

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Драка в центре вакцинации

Желающих получить прививку обычно настолько много, что возникают конфликты и стычки. Доходит до того, что люди готовы драться за вакцину.

В социальных сетях активно распространяется видеозапись, на которой видно, как в одном из центров иммунизация двое мужчин устроили поединок. Очевидцы пытались разнять драчунов, но их старания не дали результата.

Вакцинация в последний момент,

– подписали ролик.

К слову "Будем стоять хоть до утра": киевляне массово вакцинируются перед красной зоной – фото

Общие темпы вакцинации в Украине