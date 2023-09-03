Провал глубиной до 6 метров: в центре города во Львовской области образовалась огромная воронка

Прямо в центре Золочева Львовской области образовалась воронка. Она настолько большая, что туда мог бы упасть автомобиль.

Яма глубиной до 6 метров образовалась под проезжей частью на улице Сечевых Стрельцов. Об этом сообщил городской глава Золочева, пишет 24 Канал.

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Огромная воронка образовалась в центре Золочева

К счастью, никто не пострадал, потому что в эту полость мог бы упасть автомобиль,

– подчеркнул Игорь Гринькив.

Добавил, что город старый, а подземные сети не исследованы. На месте производят обследование. После аварийную ситуацию ликвидируют.

Яма глубиной до 6 метров в Золочеве / Фото из фейсбука Гринькива

В комментарии ZAXID.NET городской глава рассказал, что воронку утром 2 сентября заметили коммунальщики. Чтобы предотвратить несчастные случаи, место сразу огородили.

"Коммунальщики утром увидели на дороге трещину, начали выяснять в чем дело, когда упал асфальт, то увидели, что есть огромная воронка. В старом городе трудно понять все подземные коммуникации, потому что они идут на очень огромной глубине. Возможно, это одна из нерабочих коммуникаций, которая была в городе и сейчас туда выносит землю", – отметил мэр.

Также Гринькив отметил, что рядом есть сквер "Зеленый Яр", уникальный памятник национального значения церковь святого Николая.

"Когда-то на том месте был водоем и оттуда шли коммуникации, которые вели в русло реки Золочевка", – рассказал городской глава.

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Воронку вызвал плывун

Позже Гринькив обнародовал видео работы коммунальщиков. Отметил, что на глубине около пяти метров появляется вода.

На месте провала работали коммунальщики: смотрите видео

Раскопав воронку, обнаружили из коммуникаций только кабели электроснабжения мощностью 10 тысяч Вольт, которые Золочевский РЭС отключили.

Подробно все изучив, пришли к выводу, что ситуация вызвана плавуном. Поэтому решили затамповать плавун песком. В воронку вошло три фуры песка,

– отметил городской глава.

Добавил, что коммунальщики вывезли почву, засыпали и утрамбовали песок. Со временем, когда все осядет, подсыпят щебень и восстановят асфальтобетонное покрытие.