Провал глубиной до 6 метров: в центре города во Львовской области образовалась огромная воронка
Источник:Игорь Гринькив
Прямо в центре Золочева Львовской области образовалась воронка. Она настолько большая, что туда мог бы упасть автомобиль.
Яма глубиной до 6 метров образовалась под проезжей частью на улице Сечевых Стрельцов. Об этом сообщил городской глава Золочева, пишет 24 Канал.
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Огромная воронка образовалась в центре Золочева
К счастью, никто не пострадал, потому что в эту полость мог бы упасть автомобиль,
– подчеркнул Игорь Гринькив.
Добавил, что город старый, а подземные сети не исследованы. На месте производят обследование. После аварийную ситуацию ликвидируют.
В комментарии ZAXID.NET городской глава рассказал, что воронку утром 2 сентября заметили коммунальщики. Чтобы предотвратить несчастные случаи, место сразу огородили.
"Коммунальщики утром увидели на дороге трещину, начали выяснять в чем дело, когда упал асфальт, то увидели, что есть огромная воронка. В старом городе трудно понять все подземные коммуникации, потому что они идут на очень огромной глубине. Возможно, это одна из нерабочих коммуникаций, которая была в городе и сейчас туда выносит землю", – отметил мэр.
Также Гринькив отметил, что рядом есть сквер "Зеленый Яр", уникальный памятник национального значения церковь святого Николая.
"Когда-то на том месте был водоем и оттуда шли коммуникации, которые вели в русло реки Золочевка", – рассказал городской глава.
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Воронку вызвал плывун
Позже Гринькив обнародовал видео работы коммунальщиков. Отметил, что на глубине около пяти метров появляется вода.
На месте провала работали коммунальщики: смотрите видео
Раскопав воронку, обнаружили из коммуникаций только кабели электроснабжения мощностью 10 тысяч Вольт, которые Золочевский РЭС отключили.
Подробно все изучив, пришли к выводу, что ситуация вызвана плавуном. Поэтому решили затамповать плавун песком. В воронку вошло три фуры песка,
– отметил городской глава.
Добавил, что коммунальщики вывезли почву, засыпали и утрамбовали песок. Со временем, когда все осядет, подсыпят щебень и восстановят асфальтобетонное покрытие.