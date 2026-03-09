Бывший работник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что Россия, которая еще недавно не знала куда девать нефть, теперь стремительно распродает запасы Индии.

Как рост цен на нефть усиливает военную машину России?

Говорить о большом позитиве на фронте – это громкое заявление. Война есть война, мы несем потери, хотя россияне – больше. Есть принципиальная разница, потому что мы теряем лучших из лучших. Отключение Starlink лишило россиян возможности корректировать огонь, вести видеоконтроль и надежно связываться на фронте,

– сказал Ступак.

Около 40 тысяч комплексов Starlink стали непригодными. Это позволило ВСУ вернуть больше всего территорий со времен контрнаступления 2023 года. Сейчас впервые за долгое время удается не только сдерживать врага, но и постепенно выбивать россиян с позиций, хотя больших прорывов пока нет ни с одной стороны.

Российский бюджет составлен из расчета 59 долларов за баррель, уже сейчас нефть стоит около 70 – каждый лишний доллар идет в Фонд национального благосостояния, из которого финансируются военные нужды.

Мы хотели видеть траекторию России вниз – меньше прибыли, больший дисконт – а тут внезапно стремительный рост. Последний раз такая цена была только в марте 2022 года, когда нефть достигала почти 120 долларов. Сейчас – снова более сотни, и это неожиданный подарок для российской военной машины,

– объяснил Ступак.

Желающих приобрести российскую нефть стало много, и Москва стремительно отправляет танкеры в порты Индии и других стран, готовых быстро купить.

Важно! США сохраняют санкции против России, несмотря на смягчение ограничений на поставки российской нефти для Индии. Министр энергетики США объяснил, что это временный шаг для стабилизации рынка и уменьшения давления на цены.

Что известно о российской поддержке для Ирана?