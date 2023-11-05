7 тысяч обложек за 20 миллионов: Минобороны назвало цены в СМИ ошибочными и объяснило тендер

Минобороны Украины прокомментировало появившиеся в медийном пространстве информацию о тендере. Оборонное ведомство подчеркнуло, что показанные в некоторых СМИ цены не соответствуют действительности.

Министерство обороны Украины назвало ошибочной информацию о ценах на папки, распространяемые некоторыми медиа. По этому поводу оборонное ведомство сделало разъяснение.

Читайте также Иностранный поставщик вернет Минобороны 400 миллионов гривен за бронежилеты и шлемы

Как Минобороны объяснило цены на обложки

В октябре 2023 года оборонное ведомство объявило тендер на закупку обложек для личных дел военных. Позже некоторые СМИ написали, что Минобороны могло заказать 7 тысяч обложек за 20 миллионов гривен. Ведомство эту информацию называет ошибочной.

Общая ожидаемая стоимость тендера – более 20 миллионов гривен. Впрочем, отдельные пользователи поделили эту сумму на количество единиц только в первом лоте – 7 тысяч. Количество обложек в лотах №2, №3 и №4 не учли. Так и возникла ложная цена по 3 тысячи гривен за штуку,

– разъясняется в сообщении.

В ведомстве также отметили, что торги по лотам №3 и №4 вообще не состоялись из-за отсутствия предложений и этот факт тоже не был учтен.

В Минобороны заявили, что планировалось закупить более 58 тысяч папок. Средняя ожидаемая стоимость такой обложки при таком расчете составила бы 351 гривну. Затем внутренняя служба аудита нашла на рынке подобные товары по еще более низким ценам. Поэтому после этого начали проверку, которая делает невозможным подписание никаких контрактов по закупке, пока она продолжается.

Другие новости об армии Украины