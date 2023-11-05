Міністерство оборони України назвало помилковою інформацію про ціни на папки, що поширюють деякі медіа. З приводу цього оборонне відомство зробило роз'яснення.

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Як Міноборони пояснило ціни на обкладинки

У жовтні 2023 року оборонне відомство оголосило тендер на закупівлю обкладинок для особових справ військових. Пізніше деякі ЗМІ написали, що Міноборони могло замовити 7 тисяч обкладинок за 20 мільйонів гривень. Відомство цю інформацію називає помилковою.

Загальна очікувана вартість тендеру – понад 20 мільйонів гривень. Втім окремі користувачі поділили цю суму на кількість одиниць лише в першому лоті – 7 тисяч. Кількість обкладинок у лотах №2, №3 та №4 не врахували. Так і виникла неправдива ціна по 3 тисячі гривень за штуку,

– пояснюється у повідомленні.

У відомстві також зауважили, що торги за лотами №3 і №4 взагалі не відбулися через відсутність пропозицій і цей факт теж не був врахований.

У Міноборони заявили, що планувалося закупити понад 58 тисяч папок. Середня очікувана вартість такої обкладинки при такому розрахунку становила б 351 гривню. Потім внутрішня служба аудиту знайшла на ринку подібні товари за ще нижчими цінами. Тому після цього розпочали перевірку, яка унеможливлює підписання жодних контрактів щодо закупівлі, поки вона триває.

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