Цены на квартиры в новостройках Одессы продолжают падать с начала года
По итогам первого квартала 2019 года цена метра квадратного в новостройках Одессы продолжает снижаться четвертый месяц подряд.
Недвижимость 24 уже писала, как с начала года изменились цены на квартиры в новостройках Львова и Киева.
Читайте также: 5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости
В марте средняя цена метра квадратного на первичном рынке недвижимости Одессы продолжила снижаться.
По данным портала недвижимости ЛУН, в марте средняя цена в новостройках Одессы составляла 18 100 гривен за квадрат.
Вместе с тем минимальная цена за месяц несколько выросла – до 13 400 гривен за метр квадратный.
Средняя цена в долларах также продолжила падение, а минимальная цена в валюте также выросла.
Как изменились цены по классам жилья?
Средняя цена метра квадратного в зависимости от района Одессы также снизилась. Больше всего упала стоимость квадрата на жилье класса элит в Приморском районе города.
Сравните сами:
|Район
|Январь 2019, грн
|Февраль 2019, грн
|Март 2019, грн
|Суворовский
|14200
|14700
|14500
|Малиновский
|15200
|15600
|15200
|Киевский
|19600
|19700
|19800
|Приморский
|28100
|27200
|26400
Какой была средняя цена метра квадратного в новостройках Одессы в марте 2019