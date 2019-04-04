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      Цены на квартиры в новостройках Одессы продолжают падать с начала года

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      Цены на квартиры в новостройках Одессы в марте 2019
      Цены на квартиры в новостройках Одессы в марте 2019 / Колаж 24 каналу

      По итогам первого квартала 2019 года цена метра квадратного в новостройках Одессы продолжает снижаться четвертый месяц подряд.

      Недвижимость 24 уже писала, как с начала года изменились цены на квартиры в новостройках Львова и Киева.

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      В марте средняя цена метра квадратного на первичном рынке недвижимости Одессы продолжила снижаться.

      По данным портала недвижимости ЛУН, в марте средняя цена в новостройках Одессы составляла 18 100 гривен за квадрат.

      Вместе с тем минимальная цена за месяц несколько выросла – до 13 400 гривен за метр квадратный.

      Средняя цена в долларах также продолжила падение, а минимальная цена в валюте также выросла.

       

      Как изменились цены по классам жилья?

      Средняя цена метра квадратного в зависимости от района Одессы также снизилась. Больше всего упала стоимость квадрата на жилье класса элит в Приморском районе города.

      Сравните сами:

      Средняя цена метра квадратного в новостройках по районам Одессы
      Район Январь 2019, грн Февраль 2019, грн Март 2019, грн
      Суворовский 14200 14700 14500
      Малиновский 15200 15600 15200
      Киевский 19600 19700 19800
      Приморский 28100 27200 26400

      Ціна метра квадратного нерухомість новобудови Одеса
      Какой была средняя цена метра квадратного в новостройках Одессы в марте 2019

       
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      Теги: Покупка недвижимости Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости Одессы Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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