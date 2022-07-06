"Начало нового пути": УПЦ и ПЦУ встретились, чтобы разрешить споры

Во время войны Украина изрядно объединилась. Все недоразумения решило обсудить и духовенство.

Встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви прошла 5 июля. Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что это произошло в день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира на территории Софии Киевской.

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Историческая встреча и диалог

Ткаченко подчеркнул, что встреча была исторической. Ведь сейчас война ставит перед нами новые вызовы, а все лишнее остается позади.



Встреча духовенства / Фото из фейсбука Ткаченко

Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом – это наши общие цели. Я верю, что эта встреча – начало нового, мудрого, сильного пути наших Церквей ради свободного и мирного будущего Украины,

– сказал Ткаченко.



Министр был на встрече лично / Фото из фейсбука Ткаченко

Он заверил, что Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будут этому всячески способствовать.

Новости украинской церкви

Наше государство меняется и во время войны, а после борьбы нас ждет просто безумное превращение. Изменения внедряет и церковь. Недавно на Священном синоде Православной церкви Украины было принято решение создать новую религиозную организацию в составе ПЦУ на территории Киево-Печерской Лавры.

Также многие церкви на территории Украины начали выходить из-под московского патриархата и вступать в ПЦУ. Например, одна из церковных общин в Ивано-Франковске, ранее принадлежавшая к УПЦ (МП), решила перейти в Православную церковь Украины. Такую позицию поприветствовал глава города.

Кроме того, церковь приобщается и к международным делам. Так, Православная церковь Украины обратилась к архиепископу Варфоломею. Духовенство просило лишить престола русского патриарха Кирилла. Ведь он поддержал войну в Украине.

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Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, то это не ошибка, а позиция редакции относительно действий государств-террористов и отдельных людей, которые поддерживают полномасштабное вторжение в Украину.