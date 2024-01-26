В Украине будут введены сертификаты военнообязанных: Арахамия рассказал, зачем это нужно

Глава франции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внедрение сертификатов для военнообязанных. По его словам, государство должно понимать, какой у него мобилизационный ресурс.

Согласно принятым законопроектом №10062, в Украине будет происходить постепенная цифровизация армии. Там, в частности, содержатся пункты о возможности создания и использования цифрового военно-учетного документа – сертификата.

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Подробности о сертификатах

Давид Арахамия рассказал, что в рамках мобилизационного процесса в Украине будут внедрены сертификаты военнообязанных. Будет действовать это для лиц мобилизационного возраста– то есть для граждан в возрасте от 27 до 60 лет. Ранее планировалось, что их будет иметь каждое лицо призывного возраста.

Сделать это таким образом для того, чтобы мы как государство понимали, какой у нас мобресурс,

– объяснил глава фракции "Слуга народа".

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Отдельно Арахамия отметил целесообразность так называемой "смартмобилизации". То есть при мобилизации украинца учитывали все его навыки, образование, то, чем он занимался в гражданской жизни. По словам главы фракций, люди хотят видеть, что государство будет заботиться о них должным образом.

Цифровизация армии