В США отреагировали на уничтожение "Цезаря Куникова"

Утром 14 февраля спецподразделение ГУР совместно с ВСУ потопило российский большой десантный корабль. В США уже отреагировали на уничтожение "Цезаря Куникова".

Так, высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море, как угодно, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе.

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Фундаментальное изменение стратегического позиционирования

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Россия уже потеряла 20% своих военных кораблей.

Эти удары беспилотников в Черном море является серьезным делом. Тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море как угодно, по сравнению с тем, как он мог действовать в начале этой войны, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе,

– завил высокопоставленный чиновник Госдепа.

Также добавил, что это было достигнуто благодаря изобретательности, поддержке со стороны союзников и партнеров Украины, конечно. Однако, на самом деле благодаря выбранному Украиной креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море.

Чиновник отметил, что это изменение баланса было важным для фундаментального элемента поддержки Украины со стороны США, что заключается в том, чтобы способствовать развитию экономики нашего государства, и поэтому, чтобы Украина самостоятельно поддерживала свои военные усилия.

И они не смогли бы этого достичь, не оказав сопротивления Черноморскому флоту и не держа Черноморский флот под угрозой. По некоторым оценкам, Россия потеряла 20% военных кораблей Черноморского флота,

– подытожил представитель Госдепа.

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