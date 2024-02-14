На каком плацдарме россияне сами заходят в тупик: военный обзор от Свитана

Плацдарм ВСУ на левом берегу Херсонской области открывает путь в Крым. А уничтожение российских кораблей является подготовкой к оперативному окружению.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в оперативной сводке для 24 Канала отметил, что ГУР не просто так взялось за направление на Крым.

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Уничтожение БДК "Цезарь Куников"

Свитан отметил, что в свое время у России было более 10 больших десантных кораблей. БДК "Цезарь Куников" в последнее время выполнял задачи в качестве парома. Он перебрасывал из российских портов в Крым большое количество грузов.

Такой корабль может где-то до полутысячи тонн грузов перебрасывать,

– сказал полковник запаса.

По его словам, 6 – 7 таких кораблей перевозят примерно столько же, как один железнодорожный состав. Это некий морской "мост" в Крым, который уничтожает Главное управление разведки Украины.

Он отметил, что наши разведчики нашли хорошую тактику, от нее практически невозможно уйти. Ведь на корабль со всех сторон набрасываются до 10 морских дронов, у него не хватает стволов, чтобы уничтожить их. Скорость таких дронов очень высокая, поэтому сложно попасть даже в один.

Большой десантный корабль России "Цезарь Куников" пошел на дно с помощью дронов Magura. Ранее они же атаковали ракетный катер "Ивановец". В "Цезаре Куникове" образовались критические пробоины по левому борту, и он начал тонуть. Примечательно, что российского офицера, в честь которого назвали корабль, убили в этот же день 81 год назад.

По его мнению, с такой скоростью – примерно 1 корабль за 10 дней – уже в этом году только ГУР затопит более 30 вражеских кораблей. А это составляет половину российского Черноморского флота.

Остальную часть, добавил военный эксперт, затопит СБУ. Когда же зайдут F-16 – они дотопят то, что останется. Поэтому, вероятно, в этом году можно ставить большой крест на Черноморском флоте России.

Удар по аэродрому "Саки"

Летчик-инструктор считает, что атака на аэродром "Саки" в Новофедоровке – тандемный удар по БДК "Цезарь Куников". Чтобы одновременно так ударить, нужно "погасить" определенные станции слежения, радиолокационные и комплексы загоризонтного контроля.

А Новофедоровка – это российский центр морской авиации,

– отметил Свитан.

По его словам, российские военные очень недальновидные и действуют нелогично. Потому что это уже не первый удар по Новофедоровке за последние 2 года. Однако захватчики все равно продолжают заводить туда свой состав.

Плацдарм на левобережье Днепра – дорога в Крым

Полковник запаса заявил, что Крынки Херсонской области – один из тактических плацдармов, из которых может образоваться некий полигон для уничтожения россиян. Ведь оккупанты подходят туда, прекрасно понимая, что дальнейшего движения для них нет.

То есть они заходят в тупик для себя,

– сказал Свитан.

По его словам, захватчики упираются в наши укрепления либо в Днепр, попадая под удары артиллерии с правого берега. Потому это бесперспективное направление для россиян.

Для нас, заметил Свитан, все наоборот – имеющиеся сейчас тактические плацдармы когда-то перерастут в один оперативный глубиной примерно до 15 километров, чтобы можно было перебросить на левый берег артиллерию и отогнать российскую от наших переправ. А дальше будет как минимум движение в сторону Скадовска, а максимум – в направлении Крыма.

По его мнению, если после появления истребителей F16, будет поставлена задача работать в сторону Армянска, то за 1,5 – 2 месяца авиация прорубит коридор для нашей армии. Ведь россияне не смогут там обороняться.

Поэтому, резюмировал он, только после захода авиации и появления дальнобойных ракет можно будет говорить о развитии наступательной операции. ГУР сейчас не просто так работает в направлении Крыма – готовится будущее поле боя. А уничтожение кораблей является подготовкой к оперативному окружению.

Что известно об уничтожении БДК "Цезарь Куников"