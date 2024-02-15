Изобретательность позволила перехватить инициативу в море: разведка об уничтожении "Цезаря Куникова"
Источник:Минобороны Великобритании
14 февраля наши военные добавили в копилку уничтоженных российских судов большой десантный корабль "Цезарь Куников". В разведке Британии отметили изобретательность Украины и перехваченную инициативу в море.
В разведке Великобритании отметили, что 14 февраля наши военные совершили успешную атаку надводными беспилотниками по российскому кораблю класса "Ропуха" "Цезарь Куников".
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Изобретательность Украины сдерживает Россию
По имеющимся данным, три из десяти судов класса "Ропуха" уже уничтожили украинцы своими ударами. И потеря судна, предполагают в разведке, почти наверняка еще больше ограничит и так ограниченные российские ресурсы, доступные в Черном море. А также сделает логистическую цепь Черноморского флота уязвимой к дополнительным атакам.
Кроме того, это еще и уменьшает резервы оккупантов для поддержки логистических перевозок между материковой Россией, а также Крымским полуостровом, когда Крымский мост будет закрыт.
Изобретательность Украины, вероятно, сдерживает Россию от свободных действий в западной части Черного моря и позволяет Украине перехватить морскую инициативу у России,
– отмечают в разведке.
Что известно о поражении "Цезаря Куникова"
- Так, в ночь на 14 февраля, а также утром того же дня в районе Алупки прогремела серия взрывов. Вскоре так называемое министерство обороны России выбросило заявление о якобы сбитии шести беспилотников, которыми Украина якобы атаковала полуостров.
- Позже в Генштабе заявление россиян опровергли. Сообщили о том, что 14 февраля удалось поразить и уничтожить большой десантный корабль "Цезарь Куников". Известно, что в этой спецоперации участие принимали спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.
- Известно, что вражеское судно они атаковали с помощью украинских морских дронов Magura V5. Позже в сеть выложили видео, на котором можно увидеть в Черном море вспышки. Вероятно, на камеры зафиксировали момент атаки по "Цезарю Куникову".
- Тогда представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что большинство российских захватчиков, находившихся на борту на момент атаки, погибли. Сам "Цезарь Куников" уверенно ушел под воду. Вероятно, восстановить большой десантный корабль вряд ли удастся.