Изобретательность позволила перехватить инициативу в море: разведка об уничтожении "Цезаря Куникова"

14 февраля наши военные добавили в копилку уничтоженных российских судов большой десантный корабль "Цезарь Куников". В разведке Британии отметили изобретательность Украины и перехваченную инициативу в море.

В разведке Великобритании отметили, что 14 февраля наши военные совершили успешную атаку надводными беспилотниками по российскому кораблю класса "Ропуха" "Цезарь Куников".

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Изобретательность Украины сдерживает Россию

По имеющимся данным, три из десяти судов класса "Ропуха" уже уничтожили украинцы своими ударами. И потеря судна, предполагают в разведке, почти наверняка еще больше ограничит и так ограниченные российские ресурсы, доступные в Черном море. А также сделает логистическую цепь Черноморского флота уязвимой к дополнительным атакам.

Кроме того, это еще и уменьшает резервы оккупантов для поддержки логистических перевозок между материковой Россией, а также Крымским полуостровом, когда Крымский мост будет закрыт.

Изобретательность Украины, вероятно, сдерживает Россию от свободных действий в западной части Черного моря и позволяет Украине перехватить морскую инициативу у России,

– отмечают в разведке.

Что известно о поражении "Цезаря Куникова"