Украина уничтожила корабль "Цезарь Куников" возле Алупки: показываем город на карте

Силы обороны нашего государства поразили и уничтожили корабль "Цезарь Куников" российских оккупантов. Собственно, произошло это в районе Алупки, что во временно оккупированном Крыму.

В среду утром, 14 февраля, ликвидацию судна подтвердили в Вооруженных Силах Украины. В то же время в этом материале 24 Канал показывает на карте, где расположен город Алупка, в районе которого был нанесен удар по врагу.

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Где уничтожили "Цезарь Куников"

"Цезарь Куников" – это большой десантный корабль, находившийся на вооружении Черноморского флота России и базировавшийся в Севастополе. Важно, что в составе 197-й бригады десантных кораблей 30 дивизии надводных кораблей.

Однако подбили его в районе Алупки, что на юго-восток от Севастополя. В этом городе есть порт "Причал Алупка". Расположен он на Приморском переулке и имеет выход на Черное море.



Причал в Алупке, оккупированный Крым / Скриншот с российского сервиса "Яндекс Карты"

По состоянию на 2014 году в Алупке проживало около 8,5 тысяч человек – город был курортным центром. Как известно, с начала оккупации Крыма российские захватчики используют украинский полуостров как военную базу.

Где расположен город Алупка в оккупированном Крыму: смотрите на карте от Google maps

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