Бывал не только в Европе: в каких операциях участвовал уничтоженный "Цезарь Куников"

Спецназовцы Главного управления разведки и бойцы Вооруженных Сил сделали подарок украинцам на День святого Валентина – потопили российский корабль. Так, возле Алупки в оккупированном Крыму был уничтожен БДК "Цезарь Куников".

Судно участвовало в операциях по всему миру, в то же время его история закончилась в украинских водах. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что "Цезарь Куников" чрезвычайно иронично отправился на дно Черного моря.

К теме Пошел на свидание с "Москвой" на дне: после уничтожения "Цезаря Куникова" сеть взорвалась мемами

В каких странах побывал корабль

СБУ, ГУР и ВСУ уничтожили уже 5 большой десантный корабль России. Последний "доплавался" в акватории Черного моря. Самое смешное то, что "Цезарь Куников" участвовал во многих операциях по всему миру, но конец ему пришел именно в Украине. В частности, судно побывало на таких заданиях:

в Косово на Балканах высаживал российский десант в 1999 году;

в Грузии был флагманом кораблей во время российско-грузинской войны в 2008 году;

в Сирии поддерживал режим Башара Асада и осуществлял обеспечение сирийской армии в 2015 году.

Всюду побывал, несмотря на то, что корабль новый, по меркам Черноморского флота. И тут получилось так, что везде участвовал, а история бесславно закончилась в Украине,

– подчеркнул политтехнолог.

Судно создавали в Советском Союзе. Был еще один проект, который производил корабли класса "Ропуха", но СССР развалился и судно порезали. Остался самый новый – "Цезарь Куников". Его ввели в эксплуатацию в 1986 году, а построили в Польше на судостроительном заводе "Stocznia Polnocna" в Гданьске. Ориентировочная стоимость судна составляет 60 – 70 миллионов долларов.

Корабль был назван в честь российского офицера и командира десантного отряда Цезаря Куникова. Он погиб именно 14 февраля 1943 года. По этому поводу россияне начали выражать недовольство. Мол, Украина уничтожает Черноморский флот, как сама того хочет, а Россия ничего не может с этим поделать.

"Цезарь Куников" мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Вероятнее всего, они все пошли на дно вместе с кораблем. Ведь судно находилось у крымских берегов, а там нужно быть всегда начеку.

Удар был нанесен по левому борту. Он быстро тонул. Не было замечено никаких средств для плавания. Когда корабль уходил под воду, никакие люди не выпрыгивали. Там они и остались,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Детали уничтожения БДК "Цезарь Куников"