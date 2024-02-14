Судно брало участь в операціях по всьому світу, водночас його історія закінчилася в українських водах. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, наголосивши, що "Цезар Куніков" надзвичайно іронічно відправився на дно Чорного моря.
До теми Пішов на побачення з "Москвою" на дні: після знищення "Цезаря Кунікова" мережа вибухнула мемами
У яких країнах побував корабель
СБУ, ГУР та ЗСУ знищили вже 5 великий десантний корабель Росії. Останній "доплавався" в акваторії Чорного моря. Найсмішніше те, що "Цезар Куніков" брав участь в багатьох операціях по всьому світу, але кінець йому прийшов саме в Україні. Зокрема, судно побувало на таких завданнях:
- у Косово на Балканах висаджував російський десант у 1999 році;
- у Грузії був флагманом кораблів під час російсько-грузинської війни у 2008 році;
- у Сирії підтримував режим Башара Асада та здійснював забезпечення сирійської армії у 2015 році.
Всюди побував, попри те, що корабель новий, за мірками Чорноморського флоту. І тут вийшло так, що скрізь брав участь, а історія безславно закінчилася в Україні,
– підкреслив політтехнолог.
Судно створювали у Радянському Союзі. Був ще один проєкт, який виробляв кораблі класу "Ропуха", але СРСР розвалився й судно порізали. Залишився найновіший – "Цезар Куніков". Його ввели в експлуатацію 1986 року, а побудовали в Польщі на суднобудівному заводі "Stocznia Polnocna" у Гданську. Орієнтовна вартість судна становить 60 – 70 мільйонів доларів.
"Цезар Куніков" міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Найімовірніше, вони всі пішли на дно разом із кораблем. Адже судно перебувало біля кримських берегів, а там потрібно бути завжди напоготові.
Удару було завдано по лівому борту. Він швидко тонув. Не було помічено жодних засобів для плавання. Коли корабель йшов під воду, жодні люди не вистрибували. Там вони й лишилися,
– наголосив Борис Тизенгаузен.
Деталі знищення ВДК "Цезар Куніков"
- Спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО та військові ЗСУ потопили десантний корабель Росії "Цезар Куніков". Ураження відбулося в територіальних водах України біля Алупки завдяки морським дронам "Magura V5".
- Під час атаки безпілотними катерами великий десантний корабель "Цезар Куніков" перевозив боєкомплект, найбільш імовірно – ракетне озброєння.
- Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме потоплення чергового судна Чорноморського флоту.
- Через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії до України цей великий десантний корабель був підбитий під час удару 24 березня 2022 року в тимчасово окупованому порту Бердянська.