Судно брало участь в операціях по всьому світу, водночас його історія закінчилася в українських водах. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, наголосивши, що "Цезар Куніков" надзвичайно іронічно відправився на дно Чорного моря.

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У яких країнах побував корабель

СБУ, ГУР та ЗСУ знищили вже 5 великий десантний корабель Росії. Останній "доплавався" в акваторії Чорного моря. Найсмішніше те, що "Цезар Куніков" брав участь в багатьох операціях по всьому світу, але кінець йому прийшов саме в Україні. Зокрема, судно побувало на таких завданнях:

у Косово на Балканах висаджував російський десант у 1999 році;

у Грузії був флагманом кораблів під час російсько-грузинської війни у 2008 році;

у Сирії підтримував режим Башара Асада та здійснював забезпечення сирійської армії у 2015 році.

Всюди побував, попри те, що корабель новий, за мірками Чорноморського флоту. І тут вийшло так, що скрізь брав участь, а історія безславно закінчилася в Україні,

– підкреслив політтехнолог.

Судно створювали у Радянському Союзі. Був ще один проєкт, який виробляв кораблі класу "Ропуха", але СРСР розвалився й судно порізали. Залишився найновіший – "Цезар Куніков". Його ввели в експлуатацію 1986 року, а побудовали в Польщі на суднобудівному заводі "Stocznia Polnocna" у Гданську. Орієнтовна вартість судна становить 60 – 70 мільйонів доларів.

Цікаво! Корабель був названий на честь російського офіцера і командира десантного загону Цезаря Кунікова. Він загинув саме 14 лютого 1943 року. З цього приводу росіяни почали висловлювати невдоволення. Мовляв, Україна нищить Чорноморський флот, як сама того хоче, а Росія нічого не може з цим вдіяти.

"Цезар Куніков" міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Найімовірніше, вони всі пішли на дно разом із кораблем. Адже судно перебувало біля кримських берегів, а там потрібно бути завжди напоготові.

Удару було завдано по лівому борту. Він швидко тонув. Не було помічено жодних засобів для плавання. Коли корабель йшов під воду, жодні люди не вистрибували. Там вони й лишилися,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Деталі знищення ВДК "Цезар Куніков"