ЧАЭС терроризируют российские военные: связи с работниками нет, реальная ситуация неизвестна

Все объекты Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС", находящиеся в зоне отчуждения, продолжают находиться под контролем военных страны-агрессора.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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Реальная ситуация на площадке пока не известна

Начиная с 11:22 09 марта 2022 года "Чернобыльская АЭС" отключена от электроснабжения. Соответственно, отсутствует какая-либо связь с персоналом, непосредственно находящимся на площадке.

Регулирующий контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности на площадке и территории зоны отчуждения, а также контроль ядерных материалов на предприятии невозможен,

– говорится в обращении.

Кроме того, работа Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения еще не возобновлена.

По информации руководства ГСП "Чернобыльская АЭС", которая находится в городе Славутич, площадку АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2), а также Нового безопасного конфаймента над объектом "Укрытие".

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