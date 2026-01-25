Речь идет о скоростных поездах TGV, курсирующих в Париж и из него в будние дни. Об этом сообщает Independent.

Что известно о новой опции во французской железнодорожной компании?

С января в поездах появилась новая зона первого класса – "Оптимум". Она позиционируется как пространство повышенного комфорта для бизнес-пассажиров и туристов, которые много путешествуют и стремятся к тишине и приватности.

"Исключительный комфорт в полностью специально оборудованном вагоне первого класса с расположением мест, разработанным для сохранения вашей конфиденциальности, для спокойного путешествия, идеальной для работы или отдыха", – говорится в заявлении компании.

Одним из условий "тишины" стал запрет на пребывание в вагоне детей в возрасте до 12 лет. Им не разрешено даже проходить через этот вагон, хотя он и так расположен в конце поезда.

Такое решение вызвало возмущение. Верховный комиссар Франции по делам детей Сара Эль-Хаири назвала инициативу "шокирующей" и подчеркнула, что путешествия с детьми – это не проблема, а нормальная часть жизни, которую следует поддерживать. Она также заявила о намерении встретиться с руководством SNCF для обсуждения ситуации.

В ответ на критику компания попыталась смягчить напряжение. Представительница SNCF Гаэль Бабо отметила, что вагоны класса "Оптимум" составляют менее 8% от общего количества мест в поезде. По ее словам, остальные 92% остаются доступными для всех пассажиров, включая семьи с детьми. Кроме того, в выходные дни ограничения на пребывание детей в вагонах "Оптимум" вообще не будет действовать.

