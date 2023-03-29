Западные танки хоть и тяжелые, но имеют большую гусеницу. Следовательно, давление на почву иногда у них меньше, чем у Т-72. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Где ВСУ лучше всего применять западные танки

Кроме того, мосты также смогут выдержать переправку тяжелой техники. Поэтому западные танки будут точно использоваться непосредственно на линии фронта. Нет никакого смысла, например, заменять ими резервы на Киевском направлении, а оттуда перебрасывать Т-72.

Лучший вариант использования таких танков (Challenger и Leopard – 24 Канал) – в пустыне и приазовских степях,

– объяснил военный эксперт.

По его мнению, тяжелые танки будут применяться именно на Запорожском направлении. Ведь на донецких черноземах эти танки будут чувствовать себя хуже. Оптимальный вариант для Донбасса – 40-тонные танки Т-72 и польские PT-91 Twardy.

Свитан сказал, где лучше всего применить западные танки в Украине: смотрите видео

Украине нужно больше техники

Процессами передачи нашему государству техники занимаются военные. Они "чувствуют фронт" и понимают потребности украинской армии.

Военные понимают наши потребности и правильно продвигают эти вопросы (по предоставлению Украине техники – 24 Канал) внутри своей политической элиты,

– заметил военный эксперт.

В то же время, для успешного контрнаступления и освобождения наших территорий из-под российской оккупации ВСУ необходимо больше техники.

Leopard и Challenger уже в Украине

Первые западные танки Leopard 2 и Challenger 2 уже прибыли в Украину. Так, 28 марта министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Берлин выполняет в обещанные сроки обязательства по военной помощи для Киева, которые взял на себя.

Глава немецкого Минобороны добавил, что 18 танков Leopard 2 А6 поступили с необходимым запасом боеприпасов и запасными частями. Писториус убежден, что эта военная техника будет иметь решающее значение на фронте в Украине.

Кроме того, украинский министр обороны Алексей Резников показал британские танки Challenger 2, которые уже прибыли в Украину. Хотя раньше в Британии заявляли, что техника будет ближе к маю. Резников уже успел испытать один из британских танков. По его словам, вскоре они будут отправлены на выполнение боевых задач.