На что способны британские танки Challenger 2 и как они помогут ВСУ

27 января 2023, 13:41
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Источник:

Минобороны Британии

Великобритания передаст нам свои танки Challenger 2. В британском Минобороны показали, как они помогут нашим военным на фронте.

В министерстве также опубликовали видео, на котором видна мощность боевых машин. Также там рассказывали, что танки имеют пушку калибра 120 миллиметров L30A1 длиной 55 калибров.

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Какие преимущества британских танков Challenger 2

Зачем Украине нужны основные боевые танки, чтобы вернуть свою территорию и отразить российские войска?
– отметили в министерстве.

Там объяснили, что танки Challenger 2 особенны тем, что они:

  • могут уничтожать другие танки;
  • имеют повышенную защиту;
  • способны поддерживать комбинированные операции.

В подтверждение мощности танков в Министерстве обороны Великобритании показали видео по учениям в Латвии. На кадрах можно увидеть работу:

  • британских танков Challenger 2;
  • немецкий Leopard;
  • французских Leclerc;
  • и американские Abrams.

Как действуют мощные танки Британии, США, Германии и Франции: смотрите видео

 

Британские танки Challenger 2 будут в ВСУ: коротко

  • 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон предоставит Киеву танки Challenger 2.
  • Впоследствии министр обороны Британии Бен Уоллес сказал, что Вооруженным Силам Украины предоставят эскадрилью танков Challenger 2 – 14 единиц.
  • Танки могут прибыть к нам уже через несколько месяцев. Замминистра обороны страны Алекс Чалк отметил, что они планируют передать в Украину танки Challenger 2 в конце марта.
  • Следует заметить, что британские танки особенные прежде всего пушкой. Она ведь нарезная и использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.
Автор: Діана Квасневська