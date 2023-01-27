На что способны британские танки Challenger 2 и как они помогут ВСУ
Источник:Минобороны Британии
Великобритания передаст нам свои танки Challenger 2. В британском Минобороны показали, как они помогут нашим военным на фронте.
В министерстве также опубликовали видео, на котором видна мощность боевых машин. Также там рассказывали, что танки имеют пушку калибра 120 миллиметров L30A1 длиной 55 калибров.
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Какие преимущества британских танков Challenger 2
Зачем Украине нужны основные боевые танки, чтобы вернуть свою территорию и отразить российские войска?
– отметили в министерстве.
Там объяснили, что танки Challenger 2 особенны тем, что они:
- могут уничтожать другие танки;
- имеют повышенную защиту;
- способны поддерживать комбинированные операции.
В подтверждение мощности танков в Министерстве обороны Великобритании показали видео по учениям в Латвии. На кадрах можно увидеть работу:
- британских танков Challenger 2;
- немецкий Leopard;
- французских Leclerc;
- и американские Abrams.
Как действуют мощные танки Британии, США, Германии и Франции: смотрите видео
Британские танки Challenger 2 будут в ВСУ: коротко
- 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон предоставит Киеву танки Challenger 2.
- Впоследствии министр обороны Британии Бен Уоллес сказал, что Вооруженным Силам Украины предоставят эскадрилью танков Challenger 2 – 14 единиц.
- Танки могут прибыть к нам уже через несколько месяцев. Замминистра обороны страны Алекс Чалк отметил, что они планируют передать в Украину танки Challenger 2 в конце марта.
- Следует заметить, что британские танки особенные прежде всего пушкой. Она ведь нарезная и использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.