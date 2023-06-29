Заплеснела голова Пригожина, Путин – в зубах "Вагнера": Charlie Hebdo представил свежий журнал

Один из самых популярных французских журналов решил выпустить свежий выпуск с изображением на обложке Евгения Пригожина и Владимира Путина. Карикатура высмеивает ничтожное положение президента Россия в результате мятежа главаря ЧВК "Вагнера".

Отметим, что издание Charlie Hebdo является еженедельной французской сатирической газетой, высмеивающей Кремль с начала российско-украинской войны в 2014 году. Свежий выпуск с Пригожиным и Путиным на обложке стал доступен в среду, 28 июня.

Смотрите также Самолеты Пригожина в Беларуси, Путин хочет ликвидировать его активы: все, что известно о мятеже

Пригожин держит в зубах Путина

Собственно, на карикатуре изображена глава главаря группы "Вагнера", на которой, очевидно, расцвела плесень, потому и она зеленая. Между зубами у Пригожина кремлевский карлик в костюме с очень грустным выражением лица.

Под этим изображением можно прочитать на французском: "Ces deux sales cons vont-ils gâcher nos vacances?" – что в переводе дословно означает: "Эти два грязных идиота собираются испортить нам отпуск?"

Вероятно, здесь подразумевается то, что в России этим летом будет не до отдыха, ведь ожидается, что на мятеже все не остановится. Во французском издании намекают, что стоит надеяться на новые беспорядки на территории враждебного государства в недалекой перспективе.



Свежий переплет издания Charlie Hebdo с Путиным и Пригожиным / charliehebdo.fr

Мятеж Пригожина: коротко