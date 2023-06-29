Зазначимо, що видання Charlie Hebdo є щотижневою французькою сатиричною газетою, що висміює Кремль від початку російсько-української війни у 2014 році. Свіжий випуск з Пригожиним та Путіним на обкладинці став доступним у середу, 28 червня.

Дивіться також Літаки Пригожина в Білорусі, Путін хоче ліквідувати його активи: усе, що відомо про заколот

Пригожин тримає у зубах Путіна

Власне, на карикатурі зображена голова ватажка групи "Вагнера", на якій, очевидно, розцвіла пліснява, тому й вона зелена. Між зубами у Пригожина кремлівський карлик в костюмі з дуже сумним виразом обличчя.

Під цим зображенням можна прочитати французькою: "Ces deux sales cons vont-ils gâcher nos vacances?" – що у перекладі дослівно означає: "Ці двоє брудних ідіотів збираються зіпсувати нам відпустку?"

Ймовірно, тут мається на увазі те, що в Росії цього літа буде не до відпочинку, адже очікується, що на заколоті усе не зупиниться. Себто у французькому виданні натякають, що варто сподіватися на нові заворушення на території ворожої держави в недалекій перспективі.



Свіжа обкладинка видання Charlie Hebdo з Путіним і Пригожиним / charliehebdo.fr

Заколот Пригожина: коротко