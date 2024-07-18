Король Британии Чарльз ІІІ принял Зеленского

Владимир Зеленский во время визита в Великобританию встретился с королем Великобритании Чарльзом III. Это произошло на полях саммита Европейского политического сообщества.

Стоит заметить, что это не первая встреча президента Украины и короля Великобритании. Ведь они встречались 8 февраля 2023 года, пишет 24 Канал.

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Что известно о встрече короля Великобритании и Зеленского

Сегодня (18 июля – 24 Канал) король принял президента Украины после встречи Европейского политического сообщества в Бленхеймском дворце,

– заявили на странице королевской семьи.

Там объяснили, что на встрече 46 европейских лидеров обсуждали ряд международных вызовов, возможностей и наших общих ценностей.

Владимир Зеленский после встречи заявил, что благодарен королю Чарльзу III за аудиенцию.

"Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины. Ценим всю поддержку, предоставленную украинскому народу", – заявил президент.

Кстати, Зеленский прибыл в Британию 18 июля 2024 года. Его встретил Валерий Залужный, который уже начал исполнять обязанности посла Великобритании.

Президент Украины уже выступил на инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества. Что заявил президент – читайте по ссылке.