Чарльз провел первую аудиенцию с Лиз Трасс в должности короля
9 сентября 2022 , 18:27Читати новину українською
Источник:Sky News
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября. На следующий день к Чарльзу, который сядет на трон после своей матери, приехала новая премьер-министр Элизабет Трасс.
Обратите внимание, что Елизавета правила в течение 70 лет. Ее не стало в возрасте 96 лет.
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Чарльз провел первую аудиенцию в качестве короля Великобритании
Король Великобритании Чарльз ІІІ провел свою первую личную аудиенцию с Лиз Трасс. Премьер-министр прибыла в Букингемский дворец. По информации BBC, их встреча длилась около 30 минут.
Менее чем через 2 часа Чарльз обратится к нации по телевидению. В свою очередь Трасс примерно в 18:00 по британскому времени примет участие в панихиде королевы Елизаветы II в соборе Святого Павла в Лондоне.Обратите внимание! Чарльз автоматически стал королем Великобритании после смерти матери. Однако официально он сядет на трон 10 сентября. Преемником престола теперь стал принц Уильям. Он вместе с женой Кейт Миддлтон приняли титулы герцогов Корнуольских.
Смерть Елизаветы II: что известно
- О смерти королевы Елизаветы II официальный аккаунт The Royal Family известил вечером 8 сентября. В течение дня поступали тревожные новости о самочувствии Ее Величества.
- Родные королевы Елизаветы II прибыли в Балморал около 18:00. В частности, на борту частного самолета находились сыновья королевы принц Эдвард, принц Эндрю и внук королевы принц Уильям. К тому времени принц Чарльз с женой Камиллой уже были в Шотландии.
- Украинские звезды и пользователи сети уже отреагировали на смерть легендарной королевы. Они заметили, что такой, как она, больше не будет.
- Со скорбью и поддержкой также выступили супруги Зеленские – президент Украины выразил искренние соболезнования всем подданным монархии и королевской семье.
- Кроме того, на смерть королевы отреагировал президент США Джо Байден. Он сказал, что Елизавета II "определила эпоху". Также слова соболезнования прозвучали от Бориса Джонсона, который недавно сложил обязанности премьер-министра Великобритании.
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