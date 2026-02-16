"Неделями сидят в норах без еды": россияне в Донецкой области сдаются в плен из-за нехватки продуктов
- Российские войска вблизи Часового Яра пытаются наступать малыми группами, но сталкиваются с нехваткой продовольствия.
- В то же время украинские бойцы ликвидируют и берут оккупантов в плен на этом направлении.
Вражеская пехота вблизи Часового Яра в Донецкой области пытается продвигаться к позициям украинских защитников, используя погодные условия. В то же время оккупанты имеют существенные трудности с продовольствием.
Со своей стороны командование российской армии отказывается присылать им провизию. Соответствующее заявление сделал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Константин Мельников в эфире "Суспільне. Студия".
Какая ситуация у оккупантов в Донецкой области?
По словам военного, оккупанты активно используют чередование дождей и снегопадов, чтобы продвигаться в направлении Часового Яра и его окрестностей малыми штурмовыми группами.
Такая тактика не является новой и хорошо прогнозируемой, что позволяет украинским бойцам эффективно отражать атаки, останавливать группы и противостоять врагу.
Кстати, недавно аналитический проект DeepState информировал о продвижении россиян именно вблизи Часового Яра.
Мельников уточнил, что Силы обороны сохраняют контроль над позициями, хотя периодически российским военным удается просачиваться сквозь боевые порядки.
В частности, фиксировали присутствие оккупантов в селе Ступочки к югу от Часового Яра.
При этом командование российских войск не обеспечивает штурмовые группы едой и водой. По словам представителя, задача таких групп заключается в том, чтобы просочиться вглубь украинской обороны и накапливаться там. Они могут находиться без продуктов и воды неделями или даже дольше.
Есть случаи, когда они уже не выдерживают и сдаются в плен, бывают случаи, когда наши военные в ходе контрнаступательных действий берут противника в плен,
– рассказал представитель 24 ОМБр.
Он добавил, что в течение прошлого взяли в плен 8 вражеских солдат. Удалось также ликвидировать 60 оккупантов, еще более 40 военных врага – ранены.
Какова ситуация в Донецкой области?
Сообщалось, что российские войска захватили село Ровно в Донецкой области. Кроме того, оккупанты продвинулись в пределах Покровска, Мирнограда и Родинского.
Именно Покровское направление остается приоритетным для врага: россияне продолжают активные наступательные действия, пытаясь выйти за пределы этой агломерации и атаковать украинские позиции севернее городов.
Начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко в комментарии 24 Каналу отметил, что характер боевых действий в последнее время изменился. В январе 2026 года темпы продвижения российских войск на фронте существенно упали.
По данным Института изучения войны (ISW), украинские силы со своей стороны смогли продвинуться или удержать позиции в тактическом районе Константиновка – Дружковка.