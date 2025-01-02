Кто контролирует Часов Яр: в ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации в городе

В Часовом Яру Донецкой области ситуация стабильная в контексте интенсивности боев. Россияне зацепились в пригороде за каналом Северский Донец – Донбасс.

О ситуации в городе рассказал майор, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какова ситуация в Часовом Яру

Сейчас украинские силы контролируют фактически весь город и продолжают отбивать атаки. Враг прежде всего пытается перейти канал и занять стратегически важный огнеупорный завод.

В последние дни атаки на комбинат стали немного реже. Я связываю это с тем, что, возможно, они (россияне – 24 Канал) просто уже потеряли надежду зайти именно туда и взять комбинат в первую очередь,

– сказал Трегубов.

По словам майора, захват завода может дать россиянам возможность контролировать центр города. Интенсивность боевых действий не снижается, но возможности врага в том месте несколько ограничены.

В частности, это происходит из-за контроля украинцами ключевого здания Часова Яра, наличия канала Северский Донец – Донбасс и расположения города на возвышенности.

К слову, в среду, 1 января, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что противник атаковал позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке с применением дымовых гранат. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые позиции украинских военных были разрушены.