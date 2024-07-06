Россияне это используют: какая опасность для Сил обороны кроется возле Часового Яра

Российские военные пробиваются к Часовому Яру. В частности, они полностью уничтожили микрорайон "Канал", из-за чего украинским военным пришлось отступить на более безопасные позиции.

В дальнейшем оккупанты будут продолжать двигаться вперед к Часовому Яру. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что сейчас могут использовать россияне для более легкого продвижения.

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Действия россиян возле Часового Яра

В четверг, 4 июля, в ОСУВ "Хортица" официально сообщили, что Силам обороны пришлось отойти из микрорайона "Канал". Дело в том, что оккупанты полностью разрушили этот укрепрайон и уничтожили украинские позиции. Удерживать "Канал" стало просто нецелесообразно. Оккупанты же продолжают наступление на Часов Яр.

Россияне действительно имеют закрепленные позиции по восточной окраине Часового Яра. Они имеют частичную возможность выхода в центр. Далее – это простреливаемая зона. То есть все, что западнее центра является для россиян серьезной проблемой,

– отметил Александр Коваленко.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

Фактически россияне частично контролируют "Канал", ведь другая часть этого сектора является "серой зоной".

Они сейчас будут пытаться действовать по северному и южному флангу от Часового Яра, особенно – по южному. Потому что на юге от Часового Яра есть то, что россияне очень любят использовать, – трубопроводы. Они могут пройти по трубам под землей, чтобы не форсировать природные преграды, как, например, Северский Донец,

– объяснил военный обозреватель.

Захватчики неоднократно использовали такую тактику. В частности, к подобным действиям прибегали в Авдеевке, недавно – в Торецке. Такие же коммуникации, к слову, есть и в Часовом Яру.