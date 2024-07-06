Надалі окупанти продовжуватимуть рухатися вперед до Часового Яру. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що зараз можуть використати росіяни для легшого просування.
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Дії росіян біля Часового Яру
У четвер, 4 липня, в ОСУВ "Хортиця" офіційно повідомили, що Силам оборони довелося відійти з мікрорайону "Канал". Річ у тім, що окупанти повністю зруйнували цей укріпрайон та знищили українські позиції. Утримувати "Канал" стало просто недоцільно. Окупанти ж продовжують наступ на Часів Яр.
Росіяни справді мають закріплені позиції по східній околиці Часового Яру. Вони мають часткову можливість виходу в центр. Далі – це прострілювана зона. Тобто все, що західніше від центру є для росіян серйозною проблемою,
– наголосив Олександр Коваленко.
Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті
Фактично росіяни частково контролюють "Канал", адже інша частина цього сектору є "сірою зоною".
Вони зараз намагатимуться діяти по північному та південному флангу від Часового Яру, особливо – по південному. Тому що на півдні від Часового Яру є те, що росіяни дуже полюбляють використовувати, – трубопроводи. Вони можуть пройти по трубах під землею, щоб не форсувати природні перепони, як, наприклад, Сіверський Донець,
– пояснив військовий оглядач.
Загарбники неодноразово використовували таку тактику. Зокрема, до подібних дій вдавалися в Авдіївці, нещодавно – у Торецьку. Такі ж комунікації, до слова, є і в Часовому Яру.