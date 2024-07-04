Почему ВСУ пришлось отойти из микрорайона "Канал" возле Часового Яра

Украинские подразделения отступили из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. В ВСУ сообщили, что он полностью разрушен российскими военными, позиции Сил обороны были уничтожены.

Впрочем, такого могло бы и не произойти. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, при каких условиях можно было бы предотвратить подобный сценарий.

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Почему украинским военным пришлось отступать с "Канала"

Вооруженные Силы Украины сообщили об отходе из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Решение принято для сохранения жизни украинских защитников.

Основная поражающая компонента в этой войне – авиационная. Продвижение войск зависит от того количества авиабомб, которые смогут сбросить бомбардировщики на позиции противника. У россиян есть такая возможность,

– объяснил Роман Свитан.

Россияне модифицировали свои управляемые авиационные бомбы, а их количество соответственно позволяет уничтожить любой укрепрайон. Это уже не зависит от того, насколько сильно в нем зарывались или защищали.

Что происходит в районе Часового Яра: смотрите на карте

Должно быть противодействие другого уровня, в частности на тех высотах, где летят бомбардировщики. Должно быть непосредственное влияние на российские самолеты: или в момент сброса (бомбы – 24 Канал), или до подхода, или на аэродромах. Но поскольку нам не дают бить по российским аэродромам, у нас нет достаточного количества "Петриотов", чтобы поражать в воздухе Су-24 – россияне этим пользуются,

– отметил полковник запаса.

Поэтому оккупанты забрасывают украинские позиции КАБами до такого состояния, что находиться там становится просто невозможно, не говоря уже о выполнении оборонительных или иных боевых задач.

"После полного снижения укрепрайона – его однозначно нужно оставлять. Или переходить на лучшие рубежи для обороны, или же создавать новую архитектуру фронта. Сейчас мы и говорим об одном из таких случаев с районом "Канал". Он уничтожен практически "в ноль", там ни одно подразделение не удержится. Поэтому принято правильное и грамотное решение об уходе", – добавил Свитан.