Об этом 24 Каналу сказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, добавив, что на сегодня нашим защитникам немного легче. Дело в том, что на фронт доставили часть артиллерийских снарядов, в которых нуждаются ВСУ.

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Где продолжаются самые ожесточенные бои

"Наши Силы обороны наконец получили какую-то часть снарядов. Не будем говорить о количестве – большую или меньшую, огромную – нет разницы. Просто сейчас получили определенную часть снарядов, и это уже на фронте мы можем увидеть результат, потому что уменьшаются наступления, не такие они активные. Враг достаточно мощно разбивается Силами обороны", – сообщил Гайдай.

Захватчики все равно каждый день продолжают свои наступления, осуществляют много атак, отправляют много техники и личного состава. Однако несмотря на это сейчас нашим защитникам легче.

Самым тяжелым участком фронта пока остается Часов Яр. Враг активно штурмует город, потому что для него это первоочередная цель после Авдеевки.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

Оккупанты и в дальнейшем стягивают снаряды, техники и живую силу на Бахмутское направление. Однако несмотря на эти потуги, помощь от КНДР или Ирана – Россия не способна вести полномасштабное наступление по всем направлениям фронта. Гайдай убежден, что оккупационные войска не смогут постоянно держать такой темп.

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Кроме того, удары по НПЗ на территории России также влияют на ситуацию на фронте. Как собственно и снаряды, поступившие на фронт – после этого наступательный потенциал россиян уменьшился в разы.

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