Про це 24 Каналу сказав колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, додавши, що на сьогодні нашим захисникам трохи легше. Річ у тім, що на фронт доставили частину артилерійських снарядів, яких потребують ЗСУ.

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"Наші Сили оборони нарешті отримали якусь частину снарядів. Не будемо говорити про кількість – більшу чи меншу, величезну – немає різниці. Просто зараз отримали певну частину снарядів, і це вже на фронті ми можемо побачити результат, тому що зменшуються наступи, не такі вони активні. Ворог достатньо потужно розбивається Силами оборони", – повідомив Гайдай.

Загарбники все одно кожного дня продовжують свої наступи, здійснюють багато атак, відправляють багато техніки й особового складу. Однак попри це нині нашим захисникам легше.

Найважчою ділянкою фронту наразі лишається Часів Яр. Ворог активно штурмує місто, бо для нього це першочергова ціль після Авдіївки.

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Окупанти й надалі стягують снаряди, техніки та живу силу на Бахмутський напрямок. Однак попри ці потуги, допомогу від КНДР чи Ірану – Росія не здатна вести повномасштабний наступ по всіх напрямках фронту. Гайдай переконаний, що окупаційні війська не зможуть постійно тримати такий темп.

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Крім того, удари по НПЗ на території Росії також впливають на ситуацію на фронті. Як власне і снаряди, що надійшли на фронт – після цього наступальний потенціал росіян зменшився в рази.

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