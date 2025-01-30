Россия штурмует украинские позиции возле Часового Яра: где расположен город на карте
Российские войска пытаются штурмовать позиции украинских Сил обороны в районе Часового Яра. Ситуация вблизи города остается достаточно сложной.
На этом направлении оккупанты также пытаются эвакуировать свое вооружение. Где расположен Часов Яр на карте – показывает 24 Канал.
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Где расположен Часов Яр
Часов Яр относится к Бахмутскому району Донецкой области. Город расположен примерно в 67 километрах от Донецка. Сейчас там продолжаются одни из самых тяжелых боев на фронте.
Где расположен Часов Яр: смотрите на карте
Отметим, что украинские Силы обороны успешно отражают атаки российских оккупантов вблизи Часового Яра. Кроме этого, уничтожают российскую технику и колонны из автомобилей.
Какая ситуация в Часовом Яру: смотрите на карте
В то же время в ОСУВ "Хортица" говорят, что Часов Яр является главной целью россиян на Краматорском направлении. В частности, 25 января там доложили, что, несмотря на ограниченную видимость, враг проводил наступательные действия с помощью бронетехники, а также совершил 139 артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных.