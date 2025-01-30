На цьому напрямку окупанти також намагаються евакуювати своє озброєння. Де розташований Часів Яр на карті – показує 24 Канал.

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Де розташований Часів Яр

Часів Яр належить до Бахмутського району Донецької області. Місто розташоване приблизно за 67 кілометрів від Донецька. Наразі там тривають одні з найважчих боїв на фронті.

Де розташований Часів Яр: дивіться на карті

Зазначимо, що українські Сили оборони успішно відбивають атаки російських окупантів поблизу Часовому Яру. Окрім цього, знищують російську техніку та колони з автомобілів.

Яка ситуація в Часовому Яру: дивіться на карті

Водночас в ОСУВ "Хортиця" кажуть, що Часів Яр є головною метою росіян на Краматорському напрямку. Зокрема, 25 січня там доповіли, що, попри обмежену видимість, ворог проводив наступальні дії з допомогою бронетехніки, а також здійснив 139 артилерійських обстрілів по позиціях українських військових.