Росіяни намагались штурмувати позиції українських воїнів у Часовому Яру. Про це пише 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Яка ситуація на напрямку

Окупанти також намагались там евакуювати своє озброєння. Мовиться про Краматорський напрямок. Також ворога штурмував наші укріплення у районі Білої Гори та Диліївки.

Найзапекліші бої відбувалися в місті Часів Яр, по якому окупанти завдали 215 артобстрілів,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни намагались евакуювати поранених. Після вогневого ураження було знищено також дві російські БМП та БРЕМ.

Протягом минулої доби відбулось 193 бойових зіткнення. Основні зусилля противник зосередив на Покровському напрямку.

На Покровському напрямку 88 атак відбито нашими захисниками. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Муравка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли.