Угрожающая ситуация в Часовом Яру: в ОТГ "Луганск" рассказали детали

В населенном пункте Часовой Яр Донецкой области наблюдается угрожающая ситуация. На этом участке фронта врагу удалось накопить немалое количество личного состава для атак на позиции украинских сил.

На фоне этого противник прибегает к различным тактикам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасию Бобовникову в комментарии Общественному.

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Какова ситуация в Часовом Яру

Должен признать, что ситуация в Часовом Яру угрожающая. Враг уже накопил значительное количество войск и начинает применять различные тактики в надежде, что одна из них сработает. Пока мы их сдерживаем, однако, ситуация угрожающая,

– рассказала спикер ОТУ.

По ее словам, сейчас украинским силам удается сдерживать атака оккупантов, но обстановка на этом участке становится все более тяжелой. Оккупанты прибегают к различным мерам, надеясь на их действенность: "Враг пытается атаковать. Очень много военнослужащих российской армии уже находится рядом с Часовым Яром".

Ранее Бобовникова сообщала, что возле города оккупанты продолжают активно наступать в этом районе, пытаясь накапливать личный состав. Также враг активно проводит разведывательные мероприятия. Вражеская армия стремится перейти канал Северский Донец – Донбасс.

Кроме вышеупомянутого, также на этом участке фронта российские захватчики пытаются проникнуть в тыл ВСУ ночью. Для этого враг также маскируется под специальными одеялами и использует темноту. Ситуация в этом районе остается непростой.