Против нас стоит целая дивизия, – командир подразделения 24–й ОМБр о ситуации в Часовом Яру

Российские войска постоянно пытаются перейти канал в Часовом Яру в Донецкой области и продвинуться вглубь Украины. Командир подразделения 24-й отдельной механизированной бригады Богдан рассказал, что сейчас происходит в городе.

Он отмечает, что против одной украинской бригады на этом направлении стоит целая дивизия россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Донбасс.

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Какова ситуация в Часовом Яру

По словам командира подразделения 24-й ОМБр, вблизи Часового Яра к наступлению привлечено около 10 тысяч россиян. Кроме этого, для помощи к дивизии присоединяется мотострелковая бригада.

Богдан добавляет, что все пути эвакуации и доставки боеприпасов находятся под огневым контролем российской армии. Сейчас оборонять город достаточно сложно, но возможно.

И в руинах можно обороняться, просто над этим надо поработать: готовить здания, окапываться, вкапываться, обустраивать все. Все зависит от хитрости, инженерного оборудования,

– говорит Богдан.

Он отмечает, что в этой ситуации украинским войскам выгоднее держать оборонительный бой, ведь у них есть преимущество в виде канала, который затрудняет передвижение россиян и применение бронетехники.

Ранее в ВСУ объяснили, почему Россия настолько стремится захватить Часов Яр. По словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, город стоит на возвышенности, откуда открывается дорога на Славянско-Краматорскую агломерацию. Она является одной из крупнейших в Донецкой области и имеет решающее значение для обороны.