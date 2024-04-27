Нардеп Костенко оценил риски захвата Часового Яра

Российская армия представляет реальную угрозу захвата Часового Яра. Взятие города позволит врагу начать дальнейшие наступательные операции против населенных пунктов, образующих оборонный пояс в Донецкой области. Улучшить ситуацию поможет предоставление высокоточного оружия.

Об этом 24 Канала рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко, заметив, что ракеты HIMARS, которых сегодня не хватает на поле боя, с получением могли бы бить по тылам противника, уничтожать его наступательный потенциал и личный состав.

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Нужно оружие и военные

Нардеп подчеркнул, что главная проблема на фронте – военные, которым сложно и которых не кем заменить. Никакую операцию нельзя провести, если недостаточно личного состава. Вопрос не в количестве. А в том, что каждый воин, получивший ранение, должен сразу заменяться другим солдатом.

Если этого не происходит, враг постепенно получает преимущество. Даже в самых сложных боях, когда Силы обороны наносят серьезные потери противнику, если у него больше ресурса и он может выбивать наши силы и средства, это будет сдвиг на другие территории. Затем снова строительство обороны возле новых населенных пунктов.

Пока мы не наладим крепкую оборону комбинированными путями – техническими, мобилизационными и информационными – у нас будут такие тактические сдвиги. В результате это может привести к некоему оперативному успеху, когда противник выйдет на оперативное пространство, обойдя наши линии обороны, поэтому, конечно, к этому нужно относиться достаточно серьезно,

– подчеркнул Роман Костенко.

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Украина уже потеряла Авдеевку. Россияне продвинулись к селу Очеретино, сделав выступ. Должны были проходить активные действия по отпору оккупантов, но они перехватили инициативу. Нужно надеяться, что оружие, которая вскоре поступит, позволит восстановить или сделать паритет в этом вопросе.

Костенко отметил, что сдавать Часов Яр россиянам никто не собирается. Идет война, бывают разные ситуации. Наша основная задача – уничтожить натуральный потенциал противника. Последствия – содержание и возврат территорий. Если не ликвидировать русскую армию, а просто ее отвергнуть, это не будет означать, что завтра она не вернется.

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