Спецподразделения ГУР были переброшены в Часов Яр для обороны, – источники

На Бахмутское направление в населенный пункт Часов Яр было переброшено подкрепление. Речь идет о спецподразделениях ГУР МО.

Именно они должны способствовать обороне этого города. Об этом 24 Канала сообщили источники в спецслужбах.

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Спецподразделения ГУР усилили оборону Часова Яра

Собеседники рассказали, что спецподразделения украинской разведки должны усилить обороны Часового Яра, чтобы остановить намерения оккупантов продвигаться в сторону агломерации Краматорска, Константиновки, Дружковка и Славянская.

"ГУРовцы" находятся на этом направлении уже около двух недель,

– отметил источники.

Они также подчеркнули, что, частично, благодаря этому шагу ситуация там стабилизировалась, и плохих новостей оттуда поменьше. Но, К сожалению, в других направлениях также меняется ситуация.

"По сути, ситуация на этом участке фронта чем-то напоминает начало широкомасштабного вторжения, когда специальные подразделения разведки использовались для обороны границы и населённых пунктов Киевской и Харьковской областей", – сказали собеседники.

Источники призвали верить в прочность и профессионализм наших разведчиков и пожелать им эффективно избивать врага, несмотря на сложность задач, стоящие перед ними.

Какая ситуация в Часовом Яру сейчас

Заместитель командира батальона 92 ОШБр Олесь Маляревич отметил, что враг круглосуточно пытается давить на город Часов Яр, что в Донецкой области. Однако россиянам ничего не удается, ВСУ даже удается возвращать некоторые позиции.

Кроме того, офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко отметил, что интенсивность боевых действий вокруг Часового Яра не меняется. Однако враг пытается искать "слабые места" в обороне наших защитников. В то же время военный отметил, что попытки врага продвинуться вперед у Часового Яра остаются неудачными.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Краматорском направлении самыми горячими точками продолжают оставаться Ивановское и Часов Яр. Также захватчики пытаются вернуть под свой контроль Клещиевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец – Донбасс".