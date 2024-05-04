Ни секунды тишины: россияне стремятся завязать бои в городской застройке Часового Яра
За последнюю неделю ситуация вблизи Часового Яра не изменилась – активные бои продолжаются днем и ночью, ни секунды тишины. Противник пытается взять город в оперативное окружение, наступая по флангам из Богдановки и Ивановского.
Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что в некоторых случаях военным удается возвращать утраченные позиции. Война идет за каждый дом и подвал. Россияне стремятся завязать бои в городской застройке.
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Что важно россиянам
С тактической точки зрения, по словам комбата, бои в городской застройке оккупантам выгоднее, ведь они преобладают по количеству личного состава. Хотя потери будут высокими, но противнику важно вести войну в жилых кварталах.
Периодически российская пропаганда делает вбросы, что будто бы россияне уже затянулись в городскую застройку – зашли в Часов Яр. Впрочем, это неправда. На данный момент Силы обороны полностью удерживают населенный пункт.
Россиянам важно выровнять линию боевого соприкосновения, поэтому продолжают штурмовать в направлении Клещеевки и Андреевки, пытаясь отбросить украинских военных к водопроводному каналу Донбасс.
Я верю, что противнику, несмотря на даты, символизм и накопления, не удастся в полном объеме в ближайшее время реализовать поставленные перед ним задачи, то есть оккупировать Часов Яр,
– отметил Федоренко.
Следующие полтора месяца будут сложными
Российские оккупанты понимают, что имеют "окно возможностей" – ориентировочно полтора месяца. В этот период будет происходить максимальное накопление сил и средств из пакета помощи от США. Некоторое оружие уже начало поступать на фронт, но максимальная концентрация требует времени.
Юрий Федоренко отметил, когда Силы обороны начнут получать больше огневых средств и боеприпасов, оккупанты не смогут с такой активностью вести ударно-штурмовые действия. Подавляющее большинство будет уничтожаться дистанционным артиллерийским огнем – пехота, штурмовые группы, легкая бронированная техника и арта.
Ближайшие полтора месяца будут очень-очень тяжелыми. Но это очередной вызов как для Сил обороны, так и для украинской нации, которая неоднократно борола и на этот раз поборит эти сложные вызовы,
– сказал комбат.
Повторяют тактику как в Бахмуте
Федоренко рассказал, что врагу чрезвычайно важно держать всю линию соприкосновения с одинаковой интенсивностью. Однако, пожалуй, больше всего оккупанты давят возле сел Ивановское и Богдановка.
Бои за Часов Яр: смотрите на карте
Россиянам опять-таки весомо взять в оперативное окружение Часов Яр. Эта тактика им знакома. Так же происходило с Бахмутом, когда захватчики обступали его с флангов.
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Об использовании химического оружия
Командир батальона ударных БпАК отметил: оккупанты используют все, что имеют на вооружении и не только. Враг преобладает по плотности артиллерийского огня – один к шести.
Активно применяют авиацию, поскольку это дало положительные результаты на Авдеевском отрезке. Поэтому пробуют повторить то же самое в направлении Часового Яра, когда уничтожается буквально посадка за посадкой и разрушается подъезд за подъездом.
Дополнительно работает бронированная техника, различные машины, которые обеспечивают сообщение, средства БПЛА ударного и разведывательного типа действия, FPV-дроны, мавики со сбросами и прочее.
Также периодически противник применяет химическое оружие, пытаясь "выкурить" наши пехотные подразделения с передовых позиций. Поэтому действительно противник применяет в количестве все, что имеет,
– констатировал Юрий Федоренко.
Ситуация неподалеку Часового Яра
- Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российской армии в городе нет, враг не пересекал рубежи и границы города.
- В Часовоярской общине остается 682 человека. Противник штурмует город, идет большая борьба за контроль логистических маршрутов.
- Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич сказал, что воины имеют приказ защищать Часов Яр и удержать его от захвата.