Ни секунды тишины: россияне стремятся завязать бои в городской застройке Часового Яра

За последнюю неделю ситуация вблизи Часового Яра не изменилась – активные бои продолжаются днем и ночью, ни секунды тишины. Противник пытается взять город в оперативное окружение, наступая по флангам из Богдановки и Ивановского.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что в некоторых случаях военным удается возвращать утраченные позиции. Война идет за каждый дом и подвал. Россияне стремятся завязать бои в городской застройке.

Важно Россия полностью адаптировала свое войско к войне на истощение, – британская разведка

Что важно россиянам

С тактической точки зрения, по словам комбата, бои в городской застройке оккупантам выгоднее, ведь они преобладают по количеству личного состава. Хотя потери будут высокими, но противнику важно вести войну в жилых кварталах.

Периодически российская пропаганда делает вбросы, что будто бы россияне уже затянулись в городскую застройку – зашли в Часов Яр. Впрочем, это неправда. На данный момент Силы обороны полностью удерживают населенный пункт.

Россиянам важно выровнять линию боевого соприкосновения, поэтому продолжают штурмовать в направлении Клещеевки и Андреевки, пытаясь отбросить украинских военных к водопроводному каналу Донбасс.

Я верю, что противнику, несмотря на даты, символизм и накопления, не удастся в полном объеме в ближайшее время реализовать поставленные перед ним задачи, то есть оккупировать Часов Яр,

– отметил Федоренко.

Следующие полтора месяца будут сложными

Российские оккупанты понимают, что имеют "окно возможностей" – ориентировочно полтора месяца. В этот период будет происходить максимальное накопление сил и средств из пакета помощи от США. Некоторое оружие уже начало поступать на фронт, но максимальная концентрация требует времени.

Юрий Федоренко отметил, когда Силы обороны начнут получать больше огневых средств и боеприпасов, оккупанты не смогут с такой активностью вести ударно-штурмовые действия. Подавляющее большинство будет уничтожаться дистанционным артиллерийским огнем – пехота, штурмовые группы, легкая бронированная техника и арта.

Ближайшие полтора месяца будут очень-очень тяжелыми. Но это очередной вызов как для Сил обороны, так и для украинской нации, которая неоднократно борола и на этот раз поборит эти сложные вызовы,

– сказал комбат.

Повторяют тактику как в Бахмуте

Федоренко рассказал, что врагу чрезвычайно важно держать всю линию соприкосновения с одинаковой интенсивностью. Однако, пожалуй, больше всего оккупанты давят возле сел Ивановское и Богдановка.

Бои за Часов Яр: смотрите на карте

Россиянам опять-таки весомо взять в оперативное окружение Часов Яр. Эта тактика им знакома. Так же происходило с Бахмутом, когда захватчики обступали его с флангов.

Важно! Присоединяйтесь к сбору на 600 батарей к FPV-дронам. Сумма – 3 миллиона гривен. Вооружить БУБпАК "Ахиллес" можно по ссылке.

Или же можно задонатить любым из следующих способов:

Карта: 5375 4112 1331 9028

PayPal: ikolom1999@gmail.com

Об использовании химического оружия

Командир батальона ударных БпАК отметил: оккупанты используют все, что имеют на вооружении и не только. Враг преобладает по плотности артиллерийского огня – один к шести.

Активно применяют авиацию, поскольку это дало положительные результаты на Авдеевском отрезке. Поэтому пробуют повторить то же самое в направлении Часового Яра, когда уничтожается буквально посадка за посадкой и разрушается подъезд за подъездом.

Дополнительно работает бронированная техника, различные машины, которые обеспечивают сообщение, средства БПЛА ударного и разведывательного типа действия, FPV-дроны, мавики со сбросами и прочее.

Также периодически противник применяет химическое оружие, пытаясь "выкурить" наши пехотные подразделения с передовых позиций. Поэтому действительно противник применяет в количестве все, что имеет,

– констатировал Юрий Федоренко.

Ситуация неподалеку Часового Яра