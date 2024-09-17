В ВСУ рассказали, сколько территории Часового Яра контролируют россияне

Украинские военные контролируют 90% территории города Часов Яр Донецкой области, где несколько месяцев продолжаются тяжелые бои.

Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телеканала "Эспрессо".

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"В то же время 10% частично контролируется россиянами, частично является серой зоной, где идут активные боевые действия. В этих районах враг пытается штурмовать сам город", – отметил он.

Спикер заявил, что российская армия продолжает осуществлять штурмы украинских позиций.

Часов Яр на карте:

По словам представителя, сейчас весь отрезок фронта находится под натиском штурмовых действий. В то же время интенсивность боевых действий меняется в зависимости от направления.

"Враг пытается максимально использовать весь имеющийся арсенал для огневого поражения", – добавил Олег Калашников.

Заметьте. По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 157 боевых столкновений. Самые горячие направления: Кураховское и Покровское.