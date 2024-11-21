Прорвались ли россияне в центр Часового Яра: в ВСУ объяснили и раскрыли тактику врага там

Российские военные не прорвались в центр Часового Яра Донецкой области. В то же время оккупанты продолжают активно наступать в этом районе, пытаясь накапливать личный состав.

Также враг активно проводит разведывательные мероприятия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой для LIGA.net.

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Какая ситуация возле Часового Яра

Бобовникова рассказала, что тактика искусственного продвижения и "разведка мясом" привели к тому, что западные медиа сообщили о якобы продвижении россиян к центру Часового Яра, однако это никоим образом не соответствует действительности.

Просто посылают вперед личный состав: кто добежал – тот добежал, кто не добежал – так и будет. То есть это даже не разведка боем, это разведка мясом. В таком формате они могут добежать неизвестно куда,

– подчеркнула она.

По ее словам, оккупационная армия стремится перейти канал Северский Донец – Донбасс. На этом направлении войска России длительное время скрываются в подвалах и норах, ожидая усиления своих сил, что довольно часто вылезает им боком.

"Могут сидеть там безвылазно. И ждут, пока еще кто-то до них добежит. Они могут ожидать, пока накопится достаточно сил для штурма, они могут очень долго. С одного перехвата знаем, что они сидели так около 10 дней без еды и воды", – добавила она.

Кстати, также на этом участке фронта российские захватчики пытаются проникнуть в тыл ВСУ ночью. Для этого враг также маскируется под специальными одеялами и использует темноту. Ситуация в этом районе остается непростой.