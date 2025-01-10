Часть домов на Троещине без света: на одной из подстанций Киева произошла серьезная авария

В Киеве произошла серьезная авария на одной из подстанций. Известно, что часть домов в Деснянском районе (Троещина) сейчас без света.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также Предварительно, взорвался павербанк: в школе на Киевщине произошел пожар, учеников эвакуировали

Авария на подстанции в Киеве

В пятницу, 10 января, в ДТЭК сообщили, что произошла серьезная авария на одной из подстанций Киева.

По их данным, часть домов в Деснянском районе столицы (Троещина) сейчас без электроэнергии. Указывается, что сейчас оценивается объемы работ, после чего сориентируют жителей о времени восстановления электроснабжения.

"Делаем все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее", – добавили там.

Отметим, что в ГСЧС сообщили, что утром около половины седьмого поступило сообщение о пожаре на улице Закревского. Так, возгорание было в кабельном канале на подстанции. Указывается, что пожар уже ликвидирован, его причину будут устанавливать правоохранители.

К счастью, пострадавших нет.

Пожар на подстанции в Киеве ликвидировали / Фото ГСЧС

По состоянию на половину 9 утра в КГГА отмечают, что енергетики продовжують ликвидировать аварию на одной из подстанций. Сейчас часть домов в Деснянском районе без электроэнергии.

Сколько времени продлится восстановление электроснабжения, в ДТЭК пока не прогнозируют.