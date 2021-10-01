Часть крупного плана России, – экономист о транзите газа в обход Украины

Россия делает все для того, чтобы заставить ЕС предпринять необходимые шаги для запуска "Северного потока-2". Это, в частности, часть плана России по возвращению украинских территорий под энергетический контроль.

Такое мнение высказала в эфире 24 канала экономист, народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкий. Она пояснила, что в политических дискуссиях уже видит возможность разворота от Европы к России в вопросах поставок газа.

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"Это может быть частью большого плана возвращения украинских земель под полный экономический и энергетический контроль со стороны России", – заверила экономистка.

Регионы Украины могут замерзать

По словам Войцицкой, худший сценарий для Украины – если Россия перекроет полностью транзит газа через Украину.

Проблема в том, как без транзита России мы бесперебойно будем поставлять газ в отдаленные для газотранспортной системы районы Украины: Одесская, Николаевская, Херсонская область.

Как мы обеспечим необходимое давление в системе? Здесь возникает вопрос, чтобы наш враг не воспользовался этой ситуацией, чтобы в условиях холодной зимы у нас не начали замерзать целые регионы,

– заметила Войцицкая.

Именно этот факт может стать частью плана России.

"Мы видим кризис на газовом рынке в Европе, цены бьют исторические максимумы – это политика Кремля для того, чтобы убедить европейских партнеров запустить газопровод. Или это произойдет – вероятность велика", – подытожила экономист.

Виктория Войцицкий об опасности газопровода "Северный поток-2": видео

"Северный поток-2": кратко