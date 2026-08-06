Десятки тысяч человек во Львове остались без света: почему

Во Львове 6 августа произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за этого без света осталась значительная часть города.

Как сообщают в "Львовоблэнерго", энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Почему пропал свет?

Отключение электроэнергии связано с аварией в электросетях напряжением 110 киловольт. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий аварии и восстановлением электроснабжения для потребителей.

Из-за аварийного отключения частично обесточенными остались потребители в центральной части Львова, Франковском районе и микрорайоне Новый Львов. Перебои с электроснабжением также могут наблюдаться на отдельных прилегающих улицах и территориях, которые питаются от поврежденного участка сети.

В настоящее время специалисты проводят аварийные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей. Причины аварии пока официально не сообщаются.

Энергетики отмечают, что после завершения ремонтных работ электроснабжение будет восстанавливаться поэтапно. Время полного устранения аварии пока не уточняется.

Около 18:00 во Львовской областной государственной администрации прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что уже восстановили электроснабжение для более чем 34 тысяч абонентов после аварийного отключения. Изначально без электроэнергии остались около 71 тысяча потребителей.

В настоящее время без света остаются еще примерно 37 тысяч жителей города, что составляет около 10% от всех потребителей Львова. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают над полным восстановлением электроснабжения.

Напомним, 5 августа Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. В результате обстрела были повреждены энергообъекты ДТЭК, из-за чего без электроснабжения остались 126 тысяч семей.

Больше всего пострадали жители Никополя, Марганца, Покрова и прилегающих населенных пунктов. В компании сообщили, что энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам сразу же, как только это позволила обстановка с безопасностью.

Из-за значительных разрушений восстановление электроснабжения потребовало определенного времени. В ДТЭК заверили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый обесточенный дом.