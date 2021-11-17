Часть мигрантов ночевала в помещении: как прошла ночь на границе с Польшей

Ночь на 17 ноября на пункте пропуска "Брузги – Кузница", где с белорусской стороны находятся тысячи мигрантов, прошла спокойно. Часть беженцев ночевала в логистическом центре на территории Беларуси.

Издание сообщает, что после атаки на польские службы на пункте пропуска "Брузги", мигранты переместились в свой предыдущий лагерь. Вечером 16 ноября там было 2 тысячи человек.

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Ночь на 17 ноября на польско-белорусской границе

Ночью было холодно – температура воздуха опустилась почти до нуля.

Часть мигрантов ночевала в помещении логистического центра в Брузгах. Белорусское государственное информагентство "Белта" заявило, что там разместили около 1 000 беженцев. Людям привезли теплые вещи, матрасы и одеяла, там работает полевая кухня, есть палатки для обогрева.



Часть беженцев ночевала в центре с белорусской стороны / Фото "Белта"

В целом ночь на 17 ноября на границе Польши и Беларуси прошла спокойно. Польская сторона не задерживала мигрантов или людей, перевозивших их.

Представитель полиции Польши Ярослав Шимчик рассказал, что правоохранители собирают и документируют, чем 16 ноября бросали в польских пограничников и военных на границе. Шимчик предположил, что часть агрессивных мигрантов Лукашенко были замаскированными представителями белорусских служб.

"Если посмотреть на людей, которые бросались камнями, по моему мнению, они достаточно хорошо подготовлены, имеют такой опыт", – сказал он. Многие были в масках или балаклавах, поэтому идентифицировать их трудно.

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