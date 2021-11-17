Видання інформує, що після атаки на польські служби на пункті пропуску "Брузгі", мігранти перемістилися до свого попереднього табору. Ввечері 16 листопада там було 2 тисячі людей.

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Ніч на 17 листопада на польсько-білоруському кордоні

Вночі було холодно – температура повітря опустилася майже до нуля.

Частина мігрантів ночувала у приміщенні логістичного центру у Брузгах. Білоруське державне інформагентство "Белта" заявило, що там розмістили приблизно 1 000 біженців. Людям привезли теплі речі, матраци й ковдри, там працює польова кухня, є намети для обігріву.



Частина біженців ночувала у центрі з білоруської сторони / Фото "Белта"

Загалом ніч на 17 листопада на кордоні Польщі та Білорусі пройшла спокійно. Польська сторона не затримувала мігрантів чи людей, які їх перевозили.

Представник поліції Польщі Ярослав Шимчик розповів, що правоохоронці збирають і документують, чим 16 листопада кидали у польських прикордонників і військових на кордоні. Шимчик припустив, що частина агресивних "мігрантів Лукашенка" були замаскованими представниками білоруських служб.

"Якщо подивитися на людей, які кидались камінням, на мою думку, вони достатньо добре підготовлені мають такий досвід", – сказав він. Багато з них були у масках або балаклавах, тому ідентифікувати їх важко.

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