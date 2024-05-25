В Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу: там угроза баллистики

Днем 25 мая в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. В каких регионах раздаются сигналы воздушной тревоги читайте далее в материале.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Смотрите также Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России в боях на Харьковщине

Какие области под угрозой