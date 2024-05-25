В Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу: там угроза баллистики
Днем 25 мая в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. В каких регионах раздаются сигналы воздушной тревоги читайте далее в материале.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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Какие области под угрозой
В Воздушных силах сообщили о движении скоростной цели с севера через Черниговскую область в направлении Киева. Объявили тревогу и в столице Украины. Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киевской, Черкасской и Полтавской областей. В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.
В Воздушных силах сообщили о движении скоростной цели с севера через Черниговскую область в направлении Киева.
Объявили тревогу и в столице Украины.
Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киевской, Черкасской и Полтавской областей.
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.