В Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу: там угроза баллистики

25 мая 2024, 13:51
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Днем 25 мая в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. В каких регионах раздаются сигналы воздушной тревоги читайте далее в материале.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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Какие области под угрозой

13:56, 25 мая

В Воздушных силах сообщили о движении скоростной цели с севера через Черниговскую область в направлении Киева.

13:56, 25 мая

Объявили тревогу и в столице Украины.

13:45, 25 мая

Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киевской, Черкасской и Полтавской областей.

13:23, 25 мая

В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.

Автор: Ірина Марціяш