Часть оккупантов осталась рассредоточенной на правом берегу Днепра: что с ними будет

Украинские защитники производят зачистку в освобожденном Херсоне. На правом берегу Днепра по-прежнему остается часть захватчиков.

Украинские воины освободили Херсон из-под российской оккупации 11 ноября. Что будет с захватчиками, оставшимися на правом берегу Днепра, сообщили аналитики американского института изучения войны. Об этом рассказывает 24 канал.

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Часть оккупантов рассредоточилась на правом берегу Днепра

Хотя в минобороны России накануне соврали, что якобы их войска уже завершили уход на левый берег Днепра, на правом осталась часть захватчиков. Они переоделись в гражданскую одежду и прячутся.

В ISW предположили, что вероятно те, кто не успел убежать, рассредоточены по всей области и пытаются отступить, поскольку украинские силы продвигаются к реке Днепр. Также аналитики отметили, что некоторые, возможно, остались, пытаясь вести партизанскую деятельность небольшими группами.

Однако сколько бойцов Путина осталось на западном берегу Днепра, пока неясно. Российские источники отмечали, что уход длился три дня, и утверждали, что 20 тысяч российских военнослужащих и 3500 единиц военной техники переправили через Днепр.

Также в американском институте по изучению войны отметили, что оккупанты пытались заблокировать наступление наших защитников. Для этого разрушили Антоновский и Железнодорожный мост, мостовую дамбу Новой Каховки через реку Днепр и Дарьевский мост над рекой Ингулец. Это подтверждают и спутниковые снимки.

Геолокационные спутниковые изображения также указывают на то, что российские войска подготовили первую и вторую линии обороны к югу от реки Днепр и, вероятно, будут продолжать усилия по укреплению позиций на левом берегу в ближайшие дни.

– подытожили в ISW.

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Освобождение Херсона от российских захватчиков: последние новости

Украинские защитники освободили Херсон от оккупантов 11 ноября. Местные жители массово встречали наших героев, благодарили, не сдерживали свои эмоции, обнимали воинов и скандировали "ВСУ" и "Слава Украине".

Люди буквально празднуют освобождение родной земли от русских убийц, террористов и палачей.

Несмотря на то, что наши воины уже вошли в город, его нужно зачистить. В Минобороны рассказали, что этот процесс может занять несколько недель. Однако ВСУ известны все имена всех коллаборантов и предателей в деоккупированных населенных пунктах, так что избежать ответственности за преступления против украинского народа не получится.

ВСУ попали в штаб врага в Херсонской области. В частности, в Червоном Маяке, по предварительной информации, ликвидировали 30 оккупантов. Кроме того – 2 вражеских танка и 4 грузовика.

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