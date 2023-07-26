Часть ракет двигается на Запад: взрывы прогремели в Хмельницком

По состоянию на 19.04 по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сообщают, что российские оккупанты запустили из Каспия ракеты.

Воздушная тревога продолжается во всех областях Украины. Ракеты планируют на Западе. Жителей Тернопольской области предупредили о критической угрозе. Кроме того, мониторинговые группы сообщают об угрозе Львову.

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Детали от Воздушных сил ВСУ

Около 17:57 украинцев предупредили, что скоростные ракеты летят с Севера. Впоследствии заявили, что ракеты меняют курс и улетают в направлении Днепра. Далее подчеркнули, что крылатые ракеты уже на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областям. Кроме того, отметили, что группа ракет двигается вдоль границы Украины с Молдовой. Речь идет о направлении Хмельницкой области.

Впоследствии в Хмельницкой области услышали взрывы. В Хмельницкой ОВА заявили о работе ПВО.

По состоянию на 19:16 Воздушные силы сообщили, что ракеты уже вошли в воздушное пространство Львовской области.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме

Ракеты в воздушном пространстве Львовской области! Не игнорируйте,

– призывали в местной ОВА.

Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Кроме того, людям напоминают, что доверять нужно только информации из официальных источников. Российские оккупанты ведут активную информационную войну и атакуют Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.

Также в который раз напоминают, что нельзя снимать на видео или фотографировать, как работают защитники украинского неба. Кроме того, нельзя публиковать данные об этом в сети.