Часть Украины накроет густой туман: где ждать непогоду

Большинство областей Украины к концу суток, 6 декабря, накроет густой туман. Спасатели предупреждают, что ночью и утром следующего дня, 7 декабря, ситуация не улучшится.

Спасатели также прогнозируют плохую видимость на дорогах – 200-500 метров. В западной части Украины на дорогах будет гололедица, І уровень опасности, желтый.

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Какие области накроет туман

Кировоградскую

Черкасскую

Киевскую

Житомирскую

Винницкую

Хмельницкую

Тернопольскую

Черновицкую

Ивано-Франковске

Закарпатскую.



Синоптики прогнозируют туман в Украине / Фото скриншот 24 канала

Лед на реках и погода в Карпатах

Укргидрометцентр сообщает, что с 7 по 10 декабря на Киевском водохранилище появится первый лед. Кроме этого синоптики также предупреждают о том, что лед будет образовываться на других реках страны.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщают, что 6 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость там ограничена до 50 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Что прогнозируют синоптики

Укргидрометцентр сделал прогноз, согласно которому вся территория Украины до 12 декабря будет в поле низкого давления. Синоптики ожидают мягкую погоду, поэтому сильных морозов не прогнозируют, они могут быть только в Карпатском регионе.

В Киеве и области 6 декабря на дорогах предупреждали о гололедице и налипании мокрого снега. Спасатели объявили о первом уровне опасности, желтом. Кроме столицы, непогода также затронет западные и северные области. В ГСЧС предупреждали, что из-за погоды возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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