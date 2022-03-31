Часть войск и техники врага опрокидывают по железной дороге из Беларуси в Россию, – Генштаб
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Враг продолжает готовиться к возобновлению наступательных действий на отдельные территории Украины. Однако для начала русская армия должна перегруппироваться.
Такая информация сегодня, 31 марта, обнародована Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. В то же время, военный орган заметил активность на российско-белорусском железнодорожном сообщении.
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Россия привлекает новый личный состав
Враг не оставляет надежды восстановить полномасштабное наступление в Восточную операционную зону (территория Луганской и Донецкой области). Однако пока их сил недостаточно. Следовательно, оккупанты принимают меры по перегруппировке и формированию группировок вооруженных сил России.
Генштаб сообщает, что захватчики начали привлекать личный состав и технику своего главного партнера Беларуси.
Зафиксирован переброс части войск и техники врага с территории республики Беларусь на территорию РФ железнодорожным транспортом,
– пишет Генштаб.
Обратите внимание: враг пытался обойти наши подразделения, однако это не удалось.
К теме – потери захватчиков по состоянию на утро 31 марта: