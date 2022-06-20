Часть здания обрушилась: ракета прилетела в лицей на Харьковщине – эксклюзивные фото последствий
В ночь на 20 июня россияне в очередной раз обстреляли Харьковщину. В частности, две ракеты выпустили по городу Люботин.
Россияне попали в лицей в Люботине
Одна из них попала в профессиональный лицей железнодорожного транспорта, в результате удара сильно повреждена часть 2-этажного здания. Об этом 24 канала рассказала корреспондентка Анна Черненко.
Обратите внимание Ракетный удар по нефтебазе под Днепром: нашли тело еще одного погибшего
К счастью, обошлось без человеческих жертв и раненых. В момент удара в здании находилась охранница. Она чудом не пострадала.
Разрушения, нанесенные ракетным ударом россиян по лицею в Люботине / Фото Анны Черненко, 24 канал
В лицее размещался гуманитарный волонтерский центр, где выдавали продукты, одежду, подгузники. Он не пострадал, но сейчас ищут место, куда можно перевезти все вещи, чтобы работать дальше.
Неравнодушные горожане разбирают разрушенное здание / Фото Анны Черненко, 24 канал
Оккупанты ударили по Харьковскому биотехнологическому университету
Лицей в Люботине стал вторым учебным заведением в области, пострадавшим от российских ракет этой ночью. Перед этим захватчики ударили двумя ракетами по Государственному биотехнологическому университету в Харькове. К сожалению, в результате этой атаки россиян погиб 1 человек.
Один из снарядов попал прямо перед входом в университет – на том месте образовалась огромная воронка. Сильной взрывной волной в здании выбило все окна и вырвало дверь кабинетов. Фото последствий ракетного удара можно просмотреть по ссылке .
Наша корреспондентка отметила, что этот университет занимает важное место в области украинского образования. Чего стоят только не имеющие аналогов старинные аудитории и музей с экспонатами из этого мира.
Преданные своему учебному заведению преподаватели и студенты прибыли на место, как только смогли. Они сразу же начали убирать территорию.
Корреспондентка 24 канала рассказала о ночных обстрелах Харьковщины: смотрите видео
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Героические ВСУ освободили от российских кафиров значительную часть Харьковщины. Сейчас захватчики пытаются удержать позиции на ранее оккупированных территориях и помешать украинским военным выйти к государственной границе. Там продолжаются ожесточенные бои.
- Вместе с тем россияне пытаются возобновить наступление и приблизиться к Харькову. Как сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, они хотят снова превратить его в прифронтовый город и производить обстрелы гражданской инфраструктуры.
- 19 июня россияне также обстреливали область. От вражеских ударов пострадали Чугуев, Барановка, Ивановка и Коробочкино. В результате "прилета" в Ивановку было ранено 3 детей .